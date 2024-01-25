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تفاصيل ألبوم كاظم الساهر الجديد.. يضم 13 أغنية

كتب:

ياسمين محمود
02:27 ص | الخميس 25 يناير 2024
كاظم الساهر

كاظم الساهر

بعد غياب 8 سنوات عن طرح الألبومات، يعود المطرب العراقي كاظم الساهر لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان «كاظم مع الحب».

ألبوم كاظم مع الحب

ويضم ألبوم كاظم مع الحب 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر وهم: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميني، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني ولا ترحلوا. وأعلن كاظم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام منذ قليل طرح أولى أغاني الألبوم اليوم والتي تحمل عنوان يا وافية على أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم يوم عيد الحب 14 فبراير.

آخر أعمال كاظم الساهر

وطرح مؤخرا كاظم  أغنية «Hold your fire»، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات من الاحتلال الصهيوني.

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