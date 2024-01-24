كاظم الساهر يروج لأغنيته الجديدة المقرر عرضها في عيد الحب

روج الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة المقرر طرحها في عيد الحب يوم 14 فبراير.

ونشر كاظم الساهر البرومو الدعائي للأغنية دون الكشف عن أي تفاصيل لها معلقا: «كيف سأعبّر عن حبّي لكم جميعاً!».

كاظم الساهر يدعم فلسطين بأغنيه

ودعم المطرب كاظم الساهر الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائلية بأغنيته الجديدة «Hold your fire»، والتي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بعداً إنسانياً عملياً يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً».