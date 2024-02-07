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«مسلم» يطرح أغنية «يا ساتر» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
09:54 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
مسلم

مسلم

أعلن الفنان «مسلم» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «يا ساتر»، التي يشاركه فيها بالغناء علي لوكا.

ونشر مسلم الأغنيه وعلق عليها قائلا: «أغنيتي يا ساتر دلوقتي على يوتيوب وجميع المنصات، مع أخويا علي لوكا، بإذن الله تعجبكم».

مسلم يروج لأغنية يا ساتر

وروج المطرب مسلم منذ أيام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأحدث أعماله الغنائية التي يتعاون فيها مع علي لوكا وهي أغنية يا ساتر.

وشارك مسلم البرومو الدعائي للأغنية، الذي ظهر فيه مع علي لوكا معلقا: «الأربعاء 7 فبراير الساعة 6 مساء، يا ساتر مع أخويا علي لوكا».

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