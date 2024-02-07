«مسلم» يكشف سبب تأجيل ألبومه الجديد: محدش عاوز يسمع حاجة

كشف المطرب مسلم عن السبب وراء تأجيل ألبومه الغنائي الجديد الذي كان يعمل عليه منذ فترة طويلة استعدادا لطرحه.

وقال مسلم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ‘نه انتهي من العمل على نصف أغاني الألبوم، وكان يعمل على استكماله ليكون جاهزا للطرح في الأسواق، ولكن بسبب أحداث فلسطين وما يحدث لإخواننا في غزة فقد أوقف العمل على الألبوم بالكامل حتى الآن وذلك حتى تهدا الأوضاع، خاصة وأن الجمهور غير مستعد لسماع شئ.

يذكر أن المطرب مسلم يشارك في فيلم درويلة كأول تجربة تمثيل، بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وأيتن عامر وغيرهم.