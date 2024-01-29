سامر أبو طالب ومحمد يحيى يتعاونان مع محمد علي لوكا في أغنيات جديدة

انتهى سامر أبو طالب من تلحين أغنية جديدة للفنان محمد علي لوكا، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.

محمد يحيى يتعاون مع محمد علي لوكا

كما يتعاون محمد علي لوكا مع الملحن محمد يحيي أيضا في أغنية أخرى، إذ يتواجد حاليا في مصر من أجل التحضير لأغانيه الجديدة ويعكف على الظهور في عدد من البرامج واللقاءات.

ومحمد علي لوكا فنان فلسطيني ولد في الأردن ويعيش في أمريكا حيث إنه لديه مطعم خاص به هناك، ومن المقرر أن يسافر من مصر إلى دبي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تصوير أغنية جديدة علي طريقة الفيديو كليب، كما يحضر لتصوير كليب آخر مع مدير التصوير والمخرج هادي كوتي، بالإضافة إلى عمل بعض اللقاءات الصحفية والتليفزيونية هناك.

وطرح محمد علي لوكا عددا كبيرا من الأغاني خلال الفترة الماضية؛ أبرزها أغنية كهربا، التي تخطت ملايين المشاهدات بعد طرحها بفترة وجيزة كما حقق نجاحا كبيرا بديو مع السوري كريم غازي الشهير بـ«كيمو كازي»، وجرى تصويره في أمريكا، كما يحضر أيضا لتصوير كليب جديد بأمريكا أيضا خلال الفترة المقبلة.

محمد علي لوكا يحضر لألبوم جديد

ويحضر محمد علي لوكا لألبوم جديد من المقرر أن يطرحه خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل كما هو الشائع بين المطربين تلك الفترة، ومن المقرر أن يصور منه عدد من الأغاني بين دبي وأمريكا.