«التأمينات الاجتماعية»: صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% مطلع مارس المقبل

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، اليوم، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشدداً على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه.

وجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس السيسي، نيابة عن أصحاب المعاشات والمستفيدين، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم..

وكشف «عوض» عن أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس، وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب، لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات مارس المقبل، التي تصرف في اليوم الأول من الشهر، مشيراً إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.