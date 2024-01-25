موعد صرف زيادة المعاشات 2024 لـ11 مليون مواطن

كشفت مصادر حكومية مطلعة موعد صرف زيادة المعاشات 2024، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن معاشات شهر فبراير سيجري صرفها للمواطنين كما هي دون زيادة، لافتة إلى أن زيادة المعاشات السنوية التي يستحقها أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات تكون 15% وموعد الزيادة يكون في معاشات شهر يوليو.

موعد صرف زيادة المعاشات 2024

وتابع المصدر خلال تصريحاته، أن 11 مليونا يصرفون المعاشات خلال أيام، ويبدأ الصرف مع اليوم الأول للشهر من خلال منافذ صرف جميع البنوك العاملة في مصر، وكذلك منافذ شركات فوري، بالإضافة إلى مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية المحمولة.

جدول الزيادات بعد النسبة الجديدة

ويستعرض «الوطن» قيمة صرف المعاشات بعد زيادة واحتساب نسبة الـ15% وجاء على النحو التالي:-

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيصبح المعاش 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيصبح المعاش 1725 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1600 جنيه سيصبح المعاش 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيصبح المعاش 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيصبح المعاش 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيصبح المعاش 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيصبح المعاش 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيصبح المعاش 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيصبح المعاش 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيصبح المعاش 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيصبح المعاش 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيصبح المعاش 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيصبح المعاش 5405 جنيهات.

-من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.