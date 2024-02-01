جدول صرف المعاشات الجديد لشهر فبراير 2024.. اعرف شريحتك

أكدت مصادر في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، انتظام عملية صرف المعاشات لجميع المواطنين الذين بدأوا في صرف معاشات شهر فبراير اليوم الخميس، من جميع منافذ صرف المعاشات، وفقا لجدول صرف المعاشات الجديد لشهر فبراير بحسب مستحقات كل صاحب معاش.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

ونوهت المصادر بأن جدول صرف المعاشات الجديد في شهر فبراير، يستفيد منه 11 مليون مواطن مقيدون جميعهم في جداول الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحة أن جميعهم تنطبق عليهم أي قرارات جديدة تحص الحزمة الاجتماعية المقرر إعلانها قريبا لجميع أصحاب المعاشات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية محمد معيط بإقرار حزمة جديدة للتخفيف عن المواطنين.

شرائح صرف المعاشات

وأشارت المصادر، إلى أن جدول صرف معاشات شهر فبراير، هو نفسه بقيمة معاشات شهر يناير الماضي، بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات الذين استفادوا من قرار الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي بزيادة 300 جنيه لأصحاب المعاشات طبقت في شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وجاءت الزيادة وقتها والمطبقة حتى الآن كالتالي:

الشريحة الأولى

** من بلغ سن التقاعد في 1 يناير 2024 أصبح الحد الأدنى لمعاشه 1300 جنيه بحسب أجر الاشتراك التأميني له.

الشريحة الثانية

** جميع أصحاب المعاشات المتقاعدين قبل يوم 1 يناير 2023 استفادوا بزيادة قدرها 300 جنيه قيمة العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي في زيارة سابقة له لمحافظة بني سويف، إذ تقاضى صاحب معاش 1100 جنيه 1400 جنيه، وصولا لصاحب معاش 8700 جنيه ليتقاضى منذ قرار الزيادة حتى الآن قيمة 9 آلاف جنيه.

الشريحة الثالثة

** من بلغ سن التقاعد في 1 يناير 2024 أصبح الحد الأقصى لمعاشه 10080 جنيها بحسب أجر الاشتراك التأميني له.