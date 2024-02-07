شروط حماس لإتمام صفقة التبادل.. صحيفة عبرية تكشف رد فعل الاحتلال الإسرائيلي

كشفت الفصائل الفلسطينية عن ردها لإتمام صفقة تبادل المحتجزين أمس الثلاثاء، وجرى تسليمها إلى الوسطاء مصر وقطر، التي جرى تسليمها بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي، وتناولت وسائل الإعلام العبرية ردود الفعل على شروط حماس، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

صحيفة عبرية تصف شروط حماس بأنها سلبية

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الناطقة باللغة العبرية شروط حماس لإتمام صفقة تبادل المحتجزين، بأنها تشبه «رد سلبي»، حيث أوضحت أن هناك 5 شروط هي قيد المباحثات في حكومة نتنياهو، والتي جاءت كالآتي:

مطالب بوقف شامل ومطلق لإطلاق النار وتقديم ضمانات لعدم تكرار القصف مرة أخرى.

وقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني.

ضمان وصول المساعدات والمأوي لأهالي قطاع غزة

إعادة تأهيل القطاع

رفع الحصار عن القطاع

وأوضحت الصحيفة العبرية أن شروط حماس بعد مفاوضات مع قادتها داخل القطاع وخارجها لاتمام صفقة تبادل للمحتجزين.

كيف رد الجانب الإسرائيلي على شروط حماس

وتابعت الصحيفة العبرية في تقريرها، أنه يتم الآن في دولة الاحتلال تحليل رد الفصائل وإعداد جواب رسمي.

وتابعت أن مسؤولين كبارا في تل أبيب أكدوا أن رد الفصائل الفلسطينية الذي سلمته للوسطاء هو استجابة ظاهرية، لكنها وضعت شروطا مستحيلة.

وأضاف المسؤولون أن دولة الاحتلال لن توقف القتال في قطاع غزة في أي حال من الأحوال، فيما أكدت مصادر سياسية إن في ظل الظروف الحالية، فإن رد الفصائل الفلسطينية يشبه الرد السلبي.

وأكدت أنه سيتم مناقشة شروط حماس وتسليم رد رسمي خلال الفترة المقبلة بعد مناقشتها في مجلس الحرب المصغر.

مقتل المحتجزين في قطاع غزة

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أوردت في وقت سابق أن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر أن أكثر من 5 من المختطفين المحتجزين في قطاع غزة قتلوا بسبب القصف المستمر.

وبحسب وثيقة نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن 32 على الأقل من بين 136 مختطفاً لقوا حتفهم وتم إبلاغ عائلاتهم.

وقال مسؤولون عسكريون إنه بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص «معلومات استخباراتية غير مؤكدة» تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 مختطفًا آخرين ربما قتلوا أيضًا.