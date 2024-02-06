ضياء رشوان: رد «حماس» على مقترح اجتماعات باريس لوقف إطلاق النار إيجابي حتى الآن

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر تسلمت بالفعل من حماس ردها على المقترح الذي تمت صياغته في اجتماعات باريس التي ضمت رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر، لافتا أن هذا المقترح مركب يقضي في النهاية لوقف إطلاق النار ليس على مرحلة واحدة.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر أعلنت أن لديها مقترحا يشمل 3 مراحل، هذه المراحل تتدرج وتنتهي في النهاية بوقف لإطلاق النار، وتتضمن تبادلا للأسرى من الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركات المقاومة في غزة.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات: «وإذا راعت الأطراف وأولها مصر في أن يكون هذا المقترح غير متضمن كلمة وقف إطلاق النار بالكامل، نظرا لأننا نعلم أنه في إسرائيل هناك اختلافات كبيرة وحادة في هذا الموضوع، لكن جوهر هذا المقترح، علما بأن رد حركة حماس عليه جاء إيجابيا حتى الآن، ونؤكد على هذا، وهذا المقترح سيفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار».