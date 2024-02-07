نائب رئيس «عمال مصر»: قرارات الرئيس بزيادة الأجور تغلق أفواه أصحاب الأجندات المشبوهة

أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال لشؤون موظفي الدولة، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات، واصفا إياها بالمنصفة، مؤكدا أن اختيار توقيت اعلانها، نموذجيا، وجاء ليغلق أفواه أصحاب الأجندات المشبوهة.

التخفيف عن المواطنين

أضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن تحديد موعد تنفيذ قرارات الزيادة للأجور من الشهر المقبل، يخفف كاهل الأعباء عن المواطنين، وهو موعد مناسب لكونه يتزامن واستعداد المصريين لشهر رمضان الكريم.

وقال إن كل القرارات هدية قيمة من الرئيس السيسي، الراعي الرسمي لحياة المصريين، ومنها توجيه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يؤكد أن ثمن الهدية معدن نفيس صادرة من رئيس وطني، لم يتوان في الدفاع عن احتياجات الشارع المصري، رغم كم الأزمات العالمية وتداعياتها.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أكد «المهيري» أن قرار الرئيس السيسي الخاص بزيادة 15% في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، 15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.. من أكبر الحزم الاجتماعية التى سيتم تنفيذها، وهى بمثابة ابتسامة ود وتواصل بين شعب وقائد محب لهم مخلص لوطنه.

كان الرئيس السيسي، أصدر اليوم، قرارات بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، يستفيد منها كل طوائف الشعب.