حزب الإصلاح والنهضة: قرارات الرئيس حكيمة.. ومصر تخوض حربا اقتصادية

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات حكيمة للغاية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، والأزمة التي تمر بها المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآثارها على الإقليم، ومن قبلها الإشكالية الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية.

جهود القيادة السياسية

أضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية تتحرك في مسارين غاية الأهمية، هما: معالجة الأزمة من جذورها ومحاولة إيجاد حلول في كل الميادين فيما يتعلق بسعر الصرف ومحاولة تخفيف آثاره التي تتضارب بها بعض الأشخاص محاولة في التأثير على الدولة المصرية، وكذلك إتخاذ إجراءات اقتصادية ظهرت من تصريحات صندوق النقد الدولي.

مصر تخوض حربا اقتصادية

تابع أن مصر تحاول التحرك سريعا من أجل الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات بصورة كبيرة للغاية، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر تخوض حربا اقتصادية، بسبب الأزمات المحيطة بها، وعلى الرغم منذ لك تعد الدولة الوحيدة المستقرة في الإقليم.