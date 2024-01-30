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معرض القاهرة الدولي للكتاب

متحدث الوزراء: الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف

كتب:

محمد عزالدين
12:42 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ جهاز حماية المستهلك، جزء من منظومة متكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الأجهزة الرقابية في الدولة.

حل مشكلة سعر الصرف

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «الحكومة تعمل مع البنك المركزي لحل مشكلة سعر الصرف، ورئيس الوزراء ذكر أن هناك رؤية من ثلاثة محاور للتحرك على مستوى الاقتصاد، وأحد أهم المحاور هي السياسة النقدية.

وأكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجود تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف في الأسواق.

واستكمل «الحمصاني»: «سيتم إلزام كافة المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع على المنتجات».

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