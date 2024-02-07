نقلة حضارية.. 162 مليار جنيه لتنمية «الدقهلية» في 10 سنوات

«التنمية المحلية»: تخصيص 678 مليون جنيه لرصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة.. و«مختار»: 3 مناطق صناعية واستثمارية بالمحافظة

تحتفل القيادات الشعبية والتنفيذية بالدقهلية بالعيد القومى للمحافظة، بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى أمام مبنى المحافظة بمشاركة نواب البرلمان والقيادات الأمنية والتنفيذية، وتستمر الاحتفالات خلال فبراير بتنفيذ برنامج متميز يتضمن الكثير من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية، كما يجرى افتتاح الكثير من نماذج المشروعات الجديدة، التى تم إنجازها فى جميع القطاعات على مستوى المحافظة خلال العام الماضى.

استثمارات كثيرة عرفت طريقها إلى محافظة الدقهلية، وتمكنت من تغيير وجهة المحافظة بالكامل، فى السنوات الأخيرة، إذ أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالمحافظات، ومن ضمنها الدقهلية، وبدأت رحلة الاستثمار بداية من المنصورة الجديدة، وتطوير المنشآت وإنشاء كبارى ومحاور تساعد على انتعاش التجارة والصناعة والاستثمار، وبلغ حجم الاستثمار بالدقهلية، منذ 2014 حتى الآن، 162 مليار جنيه لأجل تنمية المحافظة ونقلها نقلة حضارية متقدّمة ومختلفة.

وحسب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، فإن الخطة الاستثمارية لعام 2024 فى المحافظة، بلغت 678 مليوناً لتنفيذ مشروعات فى رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وأكد د. أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه جرى افتتاح الكثير من المشروعات، فى إطار توجيهات الرئيس ببناء الإنسان بتنفيذ الكثير من المشروعات القومية التى تخدم المواطنين، وتحسين الصورة البصرية لهم بتطوير الميادين والحدائق العامة والمتنزهات، موضحاً أن المحافظة بها 3 مناطق صناعية واستثمارية، من ضمنها المنطقة الصناعية الجديدة، التى تأتى استكمالاً فى التوسّع لإنشاء المناطق الصناعية، لتوفير منتج صناعى محلى ينافس المنتجات العالمية، ويعمل على دعم الاقتصاد الوطنى وتخفيف وطأة الاستيراد من الخارج عن كاهل الدولة.

وأكد «مختار» أن مدينة المنصورة شملت الكثير من الاستثمارات فى الفترة الأخيرة، منها تطوير ميدان رمسيس بتكاليف 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع الجيش بطول 2 كيلومتر، حتى كوبرى سندوب بتكلفة وصلت إلى 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بشراء معدات جديدة على مدار الـ4 سنوات الماضية بمبلغ نصف مليار جنيه، وشملت معدات متنوعة، ما بين سيارات قلاب، وأوناش، وزاحف، ومكنسيات، وسيارات كسح أمطار وغيرها، إضافة إلى صيانة معدات الحملة بالوحدات المحلية. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن محافظة الدقهلية، فقد وصل إجمالى عدد المعدات فى مختلف الوحدات المحلية بنطاق المحافظة إلى 1.171 معدة متنوعة، ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات، كما قامت المحافظة بصيانة 514 معدة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية لتجهيزها للتعامل مع أى أزمات أو مخاطر تتعرّض لها المحافظة فى أى وقت.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن حجم الاستثمارات التى شملت القطاع الرياضى تعدّت 350 مليون جنيه فى الفترة من 2019 حتى 2023، فى مختلف مراكز الشباب لتطويرها وتغيير النمط المعتاد عليه، إذ أسهمت الاستثمارات فى تطوير الألعاب الرياضية ومراكز الشباب بالأخص فى القرى الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها مراكز شباب.

وأشارت «منى» إلى أنه يتم العمل لتوسيع حجم الاستثمارات فى المراكز، إذ يتم التواصل وبحث التعاون مع فروع البنوك للوجود فى مراكز الشباب بالمحافظة لتوفير الوقت على المواطنين وتسهيل الأمور الخاصة بهم. وسعياً للاهتمام بالشباب ودعمهم، أعلنت محافظة الدقهلية عن صرف 181 دفعة قروض للشباب من جهاز تشغيل الشباب الخريجين بدون فوائد بتكاليف بلغت 120.9 مليون جنيه، واستفاد منها 13205 شباب، منهم 6280 شاباً و6925 فتاة.