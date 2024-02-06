وزير التنمية المحلية يوجه بالالتزام بتوقيتات المشروعات التنموية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.

وفي مُستهل الاجتماع، ناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد شعيب معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 بمراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم الأفضل لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية التنموية، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة.

وقال محافظ مطروح، إننا مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، لافتًا إلى افتتاحه أول شبكة صرف صحى بسيوة بتكلفة 85 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

جهود المحافظة

كما بحث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء مع محافظ مطروح جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، مشددًا على مسؤولية المحافظين في التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،وغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار 24 ساعة.

دعم المستثمرين

كما استعرض اللواء هشام آمنة أيضًا جهود المحافظة لدعم المستثمرين وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة، مشيرًا إلى الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية او السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء مطروح،حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات الواعدة بفرصها الإستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقاري والسياحى، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده حاليًا بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح والتى ستعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، لافتًا الى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.

الموقف التنفيذى للمشروعات

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء منها وفقًا للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة، وحجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، والجهود المبذولة على ارض الواقع لرفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة وتزويدها بالمعدات اللازمة حتى يشعر المواطنين بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس في مستوى النظافة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.