وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بدعم المنتدى الحضري نوفمبر المقبل

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بمستوي التعاون القائم بين الوزارة والبرنامج في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظات وكذا التنسيق بين الجانبين فيما يخص استضافة الوزارة للعديد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة ودعم جهود الدولة المصرية في ملف التنمية الحضرية المستدامة.

موعد المنتدى الحضري

ووجَّه اللواء هشام آمنة خالص شكره وتقديره لقيادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالمقر الرئيسي والمكتب الاقليمي بالقاهرة على كل الدعم الذي يتم تقديمه لمصر فيما يخص تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر «WUF12»، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر المقبل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تنسيق على مدار الأسبوع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة للخروج بالدورة المقبلة بالقاهرة بصورة تليق باسم مصر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في استضافتها لقمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن جميع الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنظيم هذا الحديث المهم تعمل كفريق عمل واحد لتخرج الدورة المقبلة للمنتدى على أفضل شكل وتنظيم لبرنامج الهابيتات والحكومة المصرية.

استضافة المنتدى الحضري العالمي

وشدد اللواء هشام آمنة على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كل الدعم اللازم لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته المقبلة بمدينة القاهرة وعرض النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت رئاسة الرئيس السيسي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع عبر تقارير دورية من وزارتي التنمية المحلية والإسكان كل المستجدات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لخروج هذا الحدث بصورة تليق بالدولة المصرية والأمم المتحدة من حيث التنظيم والفعاليات والأنشطة والجلسات والموضوعات التي سيتم مناقشتها والجوانب الثقافية والسياحية.

تحضيرات المنتدى

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستضيف كل أسبوع اجتماعات بحضور جميع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لمتابعة كل التحضيرات وسرعة العمل على تذليل أي عقبات أو تحديات بحضور ممثلين قيادات وزارتي الخارجية والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات وباقى الوزارات الشريكة حيث تم تحديد كل المسؤوليات التي تخص جميع الوزارات والجهات لسرعة التنفيذ، مضيفاً: ما يهمنا هو خروج وتنظيم هذا الحدث الدولي المهم بشكل يليق بصورة ومكانة مصر الإقليمية والدولية ويليق باسم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وستفخر الأمم المتحدة والبرنامج بالدورة المقبلة التي ستستضيفها مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عرفان حرص برنامج الأمم المتحدة الهابيتات على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية فيما يخص التحضيرات والتجهيزات الخاصة باستضافة المنتدي الحضرى القادم بالقاهرة، مضيفاً: ليس لدينا أدنى شك بقدرة الدولة المصرية باستضافة أكبر الفعاليات العالمية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية، وسنعمل معاً كفريق عمل واحد لإنجاز هذه المهمة، معرباً عن تقدير البرنامج للجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية فيما يخص التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية باستضافة هذا الحدث المهم.

الدورة المقبلة

كما أكدت الدكتورة رانيا هدية، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات، على ثقة البرنامج الكاملة في قدرات وإمكانيات الدولة المصرية أن تكون الدورة المقبلة للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة من أفضل وأقوى الاستضافات التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن برنامج الهابيتات بالقاهرة سيعمل كفريق واحد مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان وباقي الوزارات والجهات الشريكة لتحقيق هذا الهدف وأن تخرج الدورة المقبلة بصورة تشرف مصر والبرنامج.

ومن جانبها، أعربت أدلام يميروا عن ثقتها الكبيرة بأن المنتدى المقبل سيكون الأكبر والأفضل في تاريخ تنظيم الأمم المتحدة للمنتدى الحضري العالمي، مضيفة أن البرنامج سيعمل بصورة أسرع مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لإنهاء التجهيزات اللوجيستية والتنظيمية والتحضيرات اللازمة وسيكون هناك تواصل مستمر بين الجانبين، لافتة إلى أنه سيقوم وفد من المقر الرئيسى للبرنامج بزيارة القاهرة نهاية شهر فبراير الجاري لمتابعة أخر المستجدات في هذا الشأن.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين لمتابعة كل المهام والتحضيرات اللازمة والتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية باستضافة المنتدى الحضرى المقبل.