«رجال الأعمال»: حزمة الحماية الاجتماعية حل سريع لمواجهة الأعباء المعيشية

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسهم بشكل سريع في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها علي معيشة المواطنين وغلاء الأسعار، وتعد من الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الأعباء المعيشية للمواطنين.

وقال في بيان إن أهم القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

أشار إلى أن المتابعة المستمرة من الرئيس للأحوال المعايشة للمواطنين في ظل الأزمات تمثل ضرورة وأولوية ولا تقل أهمية عن الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية لتجاوز التحديات.

أكد أن القطاع الخاص عليه دور اجتماعي كبير في هذه المرحلة بالحفاظ على قوة العمل والعمالة من خلال المبادرات والمشروعات.