عضو «الغرف التجارية»: قرارات رفع الحد الأدنى للأجور جاءت في التوقيت المناسب

أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

وأكد «بشاي، في بيان اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين.

بشاي: القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصري

أوضح «بشاي» أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة نحو 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.