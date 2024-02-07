«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العديد من القرارات المهمة التي تتعلق بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ويأتي من أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور، وتجاوب «الوطن» على كل الأسئلة التي يريد المواطنون معرفتها بشأن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور، في نظام السؤال والجواب.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

وجاءت تفاصيل زيادة الحد الأدني للأجور وزيادة المرتبات 2024، وفقا للقرارات الرسمية كالتالي:

ما هي نسبة زيادة الأجور؟

تضمنت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت إلى 50%.

ما هو الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة؟

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة أصبح 6 آلاف جنيه شهريا.

ما هو الحد الأدنى للزيادة للعاملين بالدولة؟

سوف يتم زيادة أجور كل من العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، من 1000 جنيه وحتى 1200 جنيه بحد أدنى، وفقا للدرجة الوظيفية.

ما هو موعد تطبيق زيادة الأجور؟

سيتم تطبيق تلك الزيادات في الأجور بداية من شهر مارس المقبل.

ماذا عن الحوافز الإضافية للدرجات المختلفة؟

هناك حافز إضافي يبدأ من مبلغ 500 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة، ويزيد الحافز الإضافي بقيمة 50 جنيها لكل درجة، على أن يصل الحافز إلى 900 جنيه للعاملين في الدرجة الممتازة.

هل هناك علاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟

للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم إقرار علاوة دورية نسبتها 10% من الأجر الوظيفي.

لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: 15% من قيمة الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيها.

هل هناك زيادة لأصحاب المعاشات؟

تم إقرار نسبة 15% زيادة في لأصحاب المعاشات، لـ13 مليون مواطن.

وماذا عن أصحاب معاشات تكافل وكرامة؟

تم إقرار زيادة نسبتها 15% زيادة لأصحاب معاشات «تكافل وكرامة»، وسوف تصبح تصبح الزيادة خلال عام نسبتها 55% من قيمة المعاش.

وهل هناك زيادات إضافية للأطباء والتمريض؟

تم الإعلان وتخصيص مبلغ قيمته 15 مليار جنيه من أجل زيادات إضافية لكل من التالي: الأطباء - التمريض - المعلمين وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات.

للمعلمين بالتعليم قبل الجامعي.. ما هي قيمة الزيادات الإضافية؟

تم إقرار زيادة إضافية بشأن أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، وهي تتراوح ما بين 325 جنيها وحتى 475 جنيها.

وماذا عن باقي القرارات الأخرى التي أعلن عنها الرئيس اليوم؟

جاءت القرارت الأخرى كالتالي:

- إقرار زيادة إضافية لكل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وتصل نسبتها إلى 1,6 مليار جنيه.

- إقرار زيادة إضافية لكل من أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 وحتى 300 جنيه بشأن بدل المخاطر للمهن الطبية، بالإضافة إلى زيادات بشأن بدل السهر والمبيت.