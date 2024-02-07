نتينياهو يرفض وقف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة قبل إعادة المحتجزين

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه الاستجابة للنداءات الدولية المتكررة بوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقال إن جيش الاحتلال سيواصل عملياته في القطاع حتى تحقيق أهدافه، والتي تتمثل في استعادة المحتجزين الإسرائيليين، والقضاء على حركة «حماس

»، وضمان ألا يشكل قطاع غزة أي تهديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مقتطفات منه: «المجتمع الدولي حذرنا من الاجتياح البري، ودخول غزة، والهجوم على الأنفاق، كونها غير قابلة للاختراق، لكن مقاتلونا أثبتوا عكس ذلك».

وعن الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قال نتنياهو: «لا يوجد أمامنا خيار آخر سوى النصر الكامل»، وزعم أن «القضاء على حماس سوف ينعكس على كل الشرق الأوسط، وسوف يسمح لنا بتوسيع دائرة السلام لجيراننا».

وتابع: «استمرار الضغط العسكري هو شرط أساسي للإفراج عن المحتجزين»، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الحرب هي مرحلة ما بعد حماس بالكامل، وليس جزءاً منها، مشدداً على أنه لن يسمح لما وصفها بـ«قوى الظلام التابعة لإيران» أن تنتصر، على حد زعمه.