نتنياهو: دخول الحد الأدنى من المساعدات لغزة كان شرطا أساسيا لاستمرار الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إن دخول الحد الأدنى من المساعدات لغزة كان شرطًا أساسيا لاستمرار الحرب، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أنه أمر غير مقبول بقاء أكثر من 100 ألف من سكان الشمال لاجئين.

وتابع: «سنتحدث عن التحضيرات لشهر رمضان قريبا، كما أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين أمر خطير جدا، وسنطلب من الأجهزة الأمنية إعطاء إجابات بخصوص مستوى الخطورة في غلاف غزة».