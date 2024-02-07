موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. اعرف التفاصيل

يرغب قطاع كبير من المواطنين في معرفة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، الذي تعقده لجنة السياسة النقدية وتجري خلاله مناقشة وبحث سعر الفائدة سواء من خلال التثبيت والإبقاء على السعر الأخير، أو الزيادة.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، وفقاً للجدول المُعلن للاجتماعات من جانب البنك المركزي.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

من المنتظر أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري القادم يوم الخميس الموافق 28 مارس المقبل، لمناقشة سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الزيادة، وهو الاجتماع الثاني خلال العام الجاري 2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتمعت يوم الخميس الماضي، في الاجتماع الأول خلال عام 2024، وقررت رفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل على الترتيب إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.