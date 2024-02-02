البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملة الصعبة إلى ما يعادل 1.5 تريليون جنيه

كشف تقرير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك.

وأضاف البنك المركزي في التقرير الصادر، أن الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى ما يعادل 1.561 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر عام 2023، وذلك مقابل ما يعادل 1.555 تريليون جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل تقريبًا 1.182 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.167 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2023، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.