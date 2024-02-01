تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة بعد اجتماع البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، أسعار الفائدة الجديدة اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في عام 2024، إذ إن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وصل عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% وذلك بالترتيب.

أسعار الفائدة الجديدة من البنك المركزي

وبالنسبة لسعر الائتمان والخصم وصل إلى 21.75%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وكان المركزي المصري عمل على تثبيت أسعار الفائدة قي ديسمبر الماضي للمرة الثالثة على التوالي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات في عام 2024، تم الانتهاء من أول اجتماع اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2023، ومتبقي 7 اجتماعات في العام، وفي السطور التالية جدول الاجتماعات وفقًا لموقع المركزي المصري.

جدول اجتماع المركزي المصري

- الاجتماع الثاني يوم 28 مارس 2024.

- اجتماع المركزي الثالث يوم 23 مايو 2024.

- الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو 2024.

- الاجتماع الخامس، يوم 5 سبتمبر 2024.

- الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر 2024.

- الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن والأخير في العام يوم 26 ديسمبر 2024