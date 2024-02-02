بعد قرار المركزي برفع الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادة دولارية في البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري عددًا كبيرًا من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة المحلية والأجنبية، بعوائد ومدة تختلف بحسب نوع وفئة وعملة الشهادة، وتعبر الشهادات أحد الخيارات أمام المواطنين لتنويع المحفظة الاستثمارية.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى شهادة ادخارية دولارية يقدمها البنك الأهلي المصري للعملاء، بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس، برفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الإيداع والإقراض.

شهادة «الأهلي بلس»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها.

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- لا يمكن استرداد الشهادة قيل مضي 6 أشهر.

- تجدد الشهادة تلقائيا ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادة بالعملة المحلية بحسب سعر الصرف المعلن في حينه، ووفقاً لعدد من الشروط.

تفاصيل العائد على الشهادة

- سعر العائد علي الشهادة : 7% .

- يصرف العائد بشكل ربع سنوي.

- يبدأ احتساب الفائدة على الشهادة من يوم العمل التالي ليوم الشراء

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة ويصرف بالدولار الأمريكي.