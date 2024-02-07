المصريين الأحرار: إقرار حزمة الحماية قبل رمضان دليل على شعور الرئيس بالمواطن

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجمل قراراته الأخيرة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين في ضوء الحالة الاقتصادية الراهنة.

وقال الحزب في بيان، إن قرارات الرئيس اليوم، عكست مدى حرصه الشديد على توفير غطاء وحماية مجتمعية لمجابهة الأزمة الاقتصادية، التي تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن القرارات جاءت في وقت فاصل، وجاءت استباقية لحلول شهر رمضان المبارك، ما يعكس شعور الرئيس بحال المواطنين، وتحركه دائما للتخفيف عن كاهل البسطاء في ظل تحديات غير عادية.

ووجه حزب المصريين الأحرار رئيسا وأعضاء التحية والتقدير إلى الرئيس القائد والأب لكل مصري ومصرية الذي يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.