مستشار وزير المالية: قرارات الرئيس السيسي تشمل كل الشرائح

قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة العامة، إنه في ظل محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف عبء موجة الغلباء على المواطنين، قرر مجموعة من المزايا المالية الاجتماعية، الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين خلال هذه الفترة، متابعًا: «تنوعت هذه المزايا حيث تعم أكبر قدر من المواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور».

الرفع من الحد الأدنى للأجور يعم كل المستويات

أضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة وبالتبعية جميع المستويات بالنسبة لموظفي الحكومة، موضحًا أن الزيادة تدريجية لجميع الدرجات حتى تستفيد منها جميعًا.

تكلفة المزايا المالية

وأكد أنه بالنسبة للتكلفة الإجمالية للقرارات الرئاسية، تصل إلى 180 مليار جنيه، وجميع الفئات المستفيدة من هذه القرارات سيتم الصرف لهم في المواعيد اعتبارًا من مرتبات شهر مارس المقبل.

أسعار السوق لا تعبر عن زيادة حقيقية

وتابع: «الأسعار الموجودة حاليًا في الأسواق ليست معبرة عن زيادة حقيقية نتيجة جشع بعض التجار، والهدف من الحزمة الاجتماعية مواجهة هذا الغلاء المصطنع».