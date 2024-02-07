تحالف الأحزاب المصرية: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء عن المواطنين

وجه المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها اليوم، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه المجلس رسالة إلى تجار مصر بالوقوف إلى جانب الوطن والمواطن وعدم زيادة الأسعار، كما وجه خلال اجتماعه الذي أداره النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي للتحالف، رسالة للحكومة بضبط الأسواق ومواجهة موجة غلاء الأسعار.

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب، أن المجلس الرئاسي ناقش رؤية التحالف للمحور الاقتصادي لتقديمها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني وتتناول مقترحات وحلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.

أكد أن جميع رؤساء أحزاب تحالف الاحزاب المصرية أعلنوا تضامنهم ووقوفهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة.