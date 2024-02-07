متحدث الرئاسة: الدولة تسعى لحل أزمة غلاء الأسعار وتوفير السلع في الأسواق

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة تسعى لحل أزمة موجة الغلاء، وتسعى للخروج منها، والعمل على ضبط السوق وتوفير السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبوبكر، على قناة «on»، أن هناك برنامجا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسيجري إعلانه فور تجهيزه، والصندوق يبرز جدية الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه منذ 2016 لم تتغير الجدية لكن مع تغير الظروف حدث تغير في تعاملات الصندوق مع الحكومة المصرية، متابعًا: «المفاوضات كانت في إطار البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد».

واستكمل: « هناك جهود كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبي، والهدف الأسمى منها هو تحقيق مصلحة المواطنين».