صندوق النقد يحذر: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف حول العام

حذر صندوق النقد الدولي من أن ما يقرب من 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بصعود الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مخاطر أكبر من الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، وفقًا لـ«CNBC».

التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي

وقام صندوق النقد، بتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل على سوق العمل العالمي، ووجدت أنه في معظم الحالات، من المرجح أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام.

خطوات لمنع التكنولوجيا من زيادة التوترات الاجتماعية

وحثت كريستينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، صناع السياسات على معالجة هذا الاتجاه المثير للقلق، واتخاذ خطوات استباقية لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية، وفقًا لـ"CNBC".

العالم أمام ثورة تكنولوجية

وأضافت جورجييفا، أن العالم على شفا ثورة تكنولوجية يمكنها تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإنه يمكن أن يحل محل الوظائف ويعمق عدم المساواة.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن حوالي 60% من الوظائف يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي في الدول ذات الدخل المرتفع، وقد يستفيد نصفها تقريبًا من تكامل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية.

التعرض للذكاء الاصطناعي

وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن التعرض للذكاء الاصطناعي يصل إلى 40% في الأسواق الناشئة وبنسبة 26% في البلدان المنخفضة الدخل، على التوالي.

تشير النتائج إلى أن الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تواجه اضطرابات أقل بسبب الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن العديد من هذه الدول لا تمتلك البنية التحتية للعمال المهرة لتسخير الفوائد المباشرة للذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة.