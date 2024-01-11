صندوق النقد يكشف عواقب العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على الشرق الأوسط

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، تسبب في معاناة إنسانية هائلة، سيكون لها عواقب على المنطقة، وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.

يأتي ذلك وفقا لما قاله أعضاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت، ضمن ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

الحرب على غزة ستعيد رسم مستقبل المنطقة

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الحرب على غزة، إذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح، بإعلان فوري لإطلاق النار، قد يؤدي ذلك لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، في مرحلة عدم يقين شديدة، مضيفا أنه الأثر الاقتصادي للحرب سيكون شديدا.

وأشار أزعور، إلى أن الشراكة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية، من شأنها تسليط الضوء على الجهود المستمرة للتخفيف من أثر الصدمات والتداعيات السلبية للأزمات في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الكويت، فيما استعرض أزعور خلال الندوة الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا للقدرة على الصمود وتعزيز النمو المستدام.