نقيب التمريض: الحزم الاجتماعية ورفع أجور الأطقم الطبية «في وقتها وهتفرق كتير»

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ حزم الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها اليوم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت قرارات لرفع أجور ورواتب الأطباء وأطقم التمريض، «ستفرق بشكل كبير»، في تنويه منها إلى أهميتها لهذه الشرائح في هذا التوقيت.

وأضافت «محمود»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ بدل الورديات الليلية كان منخفضا للغاية يترواح بين 15 و20 جنيها، ولكنه بعد الدعم الذي أقرته القيادة السياسية ورفع الرواتب، لم يعد قليل، مؤكدة دعم الرئيس السيسي للقطاع الطبي في مصر، مثل قراره برفع بعض المستحقات المالية خلال أزمة كورونا، وتم مضاعفة أجور الأطباء وطاقم التمريض بورديات السهر وصرف بدل الأماكن الحرجة وبدل المهن الطبية.

وتابعت نقيب التمريض: «تزامناً مع الدعم الأخير للقطاع الطبي والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها، والقرارات التي كانت بمثابة مفاجأة ولفتة جميلة لنا اليوم، رغم أنه المعتاد من الرئيس السيسي، إلا أنَّ الزيادات المقررة هتفرق كتير وهي جزء من المستحقات المالية لـ التمريض ولكن جزء ليس بالقليل بل مقبول للغاية وأتى في وقته».

واستطردت: «نتوجه بالشكر للرئيس السيسي لأن هناك نحو 300 ألف ممرض وممرضة مستفيدين من هذه القرارات والدعم من بدل المهن الطبية مقابل السهر والمبيت بالمستشفيات، وبدل الأماكن الحرجة والإشراف، مثلهم مثل كل العاملين بالدولة والزيادات مهمة للغاية لأطقم التمريض».