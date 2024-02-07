انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف في الإسماعيلية بمشاركة 500 لاعب الجمعة

أعلن الاتحاد المصري التجديف، انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف في محافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة المقبل، وذلك على مدار يومين، في نادي التجديف المطل على قناة السويس.

وبحسب بيان رسمي للاتحاد المصري التجديف، يشارك في هذه البطولة المهمة حوالي 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من نوادي التجديف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن التصفيات النهائية ستتم غدا الخميس على أن تنطلق البطولة رسميا الجمعة.

تفاصيل الاستعداد لانطلاق بطولة التجديف

وقال البيان، إن اليوم الأربعاء شهد ترتيب التفاصيل النهائية للبطولة المرتقبة، فيما تضمنت الأندية المشاركة نادي القناة الرياضي، وهيئة قناة السويس ببورسعيد، وهيئة قناة السويس ببورتوفيق، ونادي اتحاد الشرطة، ونادي المعادي واليخت، ونادي طلائع الأسطول، المصري، ونادي الكهرباء، ونادي اليخت المصري، ونادي البنك الأهلي، والمقاولون العرب، والمنصورة، والأقصر وأسوان.

وأشار البيان إلى أن البطولة ستقام في مياه الإسماعيلية، وتتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق هذه الرياضة، وستكون فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الأندية واللاعبين من خلال المنافسة الشريفة والتعاون.