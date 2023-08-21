«إكسترا نيوز»: انطلاق بطولة التجديف بالعلمين بمشاركة 100 متسابق في 24 أغسطس

قالت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز» إنه من المنتظر انطلاق بطولة التجديف بالعلمين يوم 24 أغسطس، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة 100 متسابق من مختلف دول العالم.

حماس وبهجة بين المواطنين بالعلمين

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الحماس والبهجة تنتشر بين المواطنين وزوار مدينة العلمين الجديدة، إذ شهدنا العديد من البطولات والنشطة المتنوعة على ساحل العلمين مثل سباقات البدل والجودو والترايثلون وغيرهم»، لافتة إلى أن إقامة عدد من البطولات على الساحل لها أجواء وتأثيرات وفرحة مختلفة.

بطولة كرة الطائرة الشاطئية بالعلمين

وتابعت: «بعد 4 أيام من الآن، ستنطلق أولى جولات بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي سيشارك بها عدد كبير من الفرق يبلغ 50 فرقة دولية من 30 دولة مختلفة حول العالم»، مشيرة إلى أن عرض مسرح الشارع للفنانة أم كلثوم كان أكثر من رائع، إذ جسد شخصيتها طبق الأصل بنفس شكلها وحركاتها وحملها للمنديل وغيرها من التفاصيل.