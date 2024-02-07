عميد كلية دار العلوم لـ«الشاهد»: نعيش عصرا تغيب فيه أقطاب الشعر

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الشعر في مصر ليس منفصلا عن المشهد الشعري في العالم العربي، كما أن المشهد الشعري ليس منفصلا عن المشهد الفكري، مردفا: «إذا تحدثنا عن هذا العصر الآن نقول نحن نعيش في عصر غياب الأقطاب».

وأضاف بلبولة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كنا قديما نريد أن نقرأ لفيلسوف فنجد 10 فلاسفة، وهذا حتى على مستوى العالم، والآن نبحث بحثا مضنيا حتى نعثر على شخصية لها الحظوة العالمية والتأثير العالمي، فالعصر الحالي هو عصر تغيب فيه الأقطاب».

وتابع: «إذا قارنا الساحة الآن، بما كانت عليه من قبل فترة وجود قامة ضخمة مثل قامة أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم وغيرهما، وذهبنا إلى فترة المدرسة الجديدة ووجود الأقطاب بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، كما أنه في الفكر فإننا نشهد غياب النجم أو القطب الذي يلتف حوله المريدون وتقوم حوله دوائر متعددة».

وواصل: «نحن في عصر غياب القطب في الفلسفة في الأدب والشعر، والشعر في هذه المسألة مظلوم لأنه دخل في منافسة كبيرة للغاية مما حدث في العالم».