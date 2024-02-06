عبدالقادر شهيب لـ«الشاهد»: انخفاض الالتزام بقواعد مهنة الصحافة ومبادئها

قال الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب، إنّ الصحفيين في مصر تغيروا كثيرا، وقلّ الاهتمام بالمهنة، وقواعدها ومبادئها، لأسباب تتعلق بالصحافة نفسها، فقد انقطع تبادل الخبرات بين الأجيال.

إشكالية الصحافة المصرية

وأضاف شهيب، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كان من المفترض أن يزيد هذا الاهتمام والالتزام، كما قلت المهارات بسبب عدم وجود تدريب وإعداد، وأعتقد أن هذا الأمر ليس شيئا جيدا».

وتابع الكاتب الصحفي: «هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذا التغيير، ولكن أهمها عدم وجود تدريب، فقد كانت لدينا مدارس صحفية بارزة ومهمة تعد الصحفيين إعدادا جيدا مثل أخبار اليوم والأهرام ورزاليوسف ودار الهلال، وكان لكل مدرسة خصائصها وشكلها، وكانت تلعب دورا في إعداد صحفيين مهنيين بشكل حقيقي وجيد، لكنها توقفت عن ممارسة دورها في تدريب وإعداد الصحفيين في السنوات السابقة».