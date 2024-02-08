ألمانيا بين إضراب المطار احتجاجات المزراعين.. والاحتجاجات تنتقل لفرنسا

تعيش ألمانيا بين مطرقة إضرابات عمال المطارات وسندان احتجاجات المزراعين الرافضين لرفع الدعم المقدم من الحكومة على الوقود، حيث بدأ أمس الأربعاء عمال الخدمات الأرضية في ألمانيا الإضراب التابع لشركة الطيران الألمانية الرسمية «لوفتهانزا» في عدة مطارات.

المطارات الأكثر تأثرا في ألمانيا

مطارا ميونخ وفرانكفورت هما الأكثر تأثرا بالإضراب فيما ألغت شركة الطيران الألمانية نحو 90% من الرحلات في إجمالي يصل لـ 1000 طائرة وسيستمر الإضراب حتى ضباح اليوم الخميس وسيتوسع ليشكل مطاري برلين ودوسلدورف وسيكون مضطرا أكثر من 100 ألف راكب لتغيير مواعيدهم في البلاد.

الآلاف يقطعون الطريق في ألمانيا

وخرج 5000 مزراع بالجرارات في شوارع ألمانيا منتصف يناير الماضي داعين لإقالة حكومة أولاف شولتز التي تعمل على رفع الدعم المقدم من الحكومة لديزل (وقود) الجرارات لأهداف بيئية وسط رغبة واسعة في دول الاتحاد الأوروبي لتقليل التلوث الحراري الناتج عن استخدام الوقود، ووقفت المظاهرات أمام أشهر بوابة في ألمانيا وهي بوابة «براندنبورج» التاريخية وسط استغلال اليمين المتطرف للتظاهرات والدعوة لإسقاط الحكومة الألمانية وهو الأمر الذي دعا اتحاد المزراعين يصدرا بيانا يقول فيه أنه غير مسئول عن تصرفات اليمين المتطرف ودعوته السياسية.

الاحتجاجات تنتقل إلى فرنسا

وقبل أسبوع، انتقلت الاحتجاجات من ألمانيا إلى فرنسا لنفس السبب وسط رغبة المزراعين في البلاد لتنظيم مظاهرات أوسع أمام قوس النصر في فرنسا لشل العاصمة باريس ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود.