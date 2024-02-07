متحدث الحكومة: جرى عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، جاء لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، المتعلق بالتصالح في مخلفات البناء، وبعض مخلفات البناء وتقنيين أوضاعها، مشددا على أن الهدف منه هو سرعة العمل على تفعيل مشروع القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

قانون التصالح يمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين وسيسهم في استقرار أوضاعهم، منوهًا بأنه تم إعداد المسؤدة الأولى للائحة التفيذية للقانون، مشددًا على أنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.

تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

وأضاف أنه جرى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع، مشددًا على أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و4 نواب رؤساء وحدات محلية.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.