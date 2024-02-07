عميد كلية دار العلوم: نعيش حالة من الردة على مستوى الإبداع الشعري

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن الناشرين يحتفون دائما بالرواية لكن لا ينشرون الشعر، مردفا: «نحن نعيش حالة من الردة على مستوى الإبداع الشعري، ونعود مرة أخرى لاختراع العجلة من جديد إلى الوراء».

وأضاف «بلبولة»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ القصيدة بعد أن قطعت شوطاً كبيرًا في التجريد، وانتقلت من مدرسة إلى أخرى، مثل مدرسة قصيدة الشعر الحر لقصيدة النثر، نعود مرة أخرى إلى هيمنة النص العمودي».

وتابع عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة: «الجوائز ترصد لها مبالغ ضخمة للغاية، وتشترط أن يشارك المتسابق بـ نص عمودي، فأصبحت الآن المواهب مربوطة بحبل كلما أرادت أن تشذ يمينا أو يسارا أو تجرب أو تحلق أو تخرج من السقف تجد أنها مربوطة بهذا الاحتياج والمال».

واستطرد: «المواهب كثيرة والطابور لا نهاية له، نحن الآن أمام قصيدة واحدة تعاد كتابتها مرارا وتكرارا وتحصل على الجوائز».