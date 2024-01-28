وداعا لتساقط الشعر.. وصفات جديدة للتخلص من القشرة بمكونات طبيعية

قشرة الشعر مشكلة كبيرة يعاني منها العديد من الأشخاص، خاصة في فصل الشتاء، نظرا لارتباطها بجفاف الجلد، لدرجة أن البعض لا يستطيع السيطرة عليها وعلاجها في معظم الحالات، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص منها بسهولة، ونتيجة لذلك نوضحها في السطور التالية.

هناك الكثير الوصفات الطبيعية، التي تساعد على التخلص من قشرة الشعر، والتي منها الحرص على غسل الشعر بانتظام، من أجل الحفاظ عليه نظيفًا وخالٍ من القشرة، وذلك لأن تراكم الزيوت الزائدة والأوساخ في فروة الرأس يؤدي إلى زيادة الإصابة بالقشرة، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

قشرة الشعر

تغيير النظام الغذائي من الطرق، التي تساعد على التخلص من قشرة الشعر بسهولة، وذلك لأن من الممكن أن يؤدي نظام الطعام الذي لا يحتوي على الفيتامينات والمعادن إلى ظهور القشرة، إذ هناك دراسة كشفت أن الأطعمة التي تكون غنية بالدهون والسكر، تتسبب في ظهور المزيد من قشرة الرأس.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر

من ضمن الوصفات الطبيعية الفعالة الخالية من أي كيماويات لعلاج قشرة الشعر وتنظيف فروة الرأس، خلط خردل وزيت زيتون مع الماء وأيضا خل التفاح، لذلك يجب على الأشخاص تجربتها من أجل التخلص من القشرة.

زيت جوز الهند من الوصفات التي تساعد على التخلص من القشرة، لأنه من المعروف أن يحتوي على فوائد صحية عديدة، كما أنه يساعد على زيادة ترطيب البشرة ومنع جفافها.

عصير الليمون، من الوصفات التي تساعد على التخلص من القشرة، لأن حموضة الليمون تساعد على توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، ويمكن تحضير هذه الوصفة باستخدام ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، ويتم وضعه على فروة الرأس وتدليكه لمدة بضع دقائق.