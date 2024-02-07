احسب المعاش بعد الزيادة.. 15% تضاف للأساسي في مارس المقبل

تحت عنوان احسب المعاش بعد الزيادة، تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لقيمة المعاشات للمستحقين، بعد الزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لتحسين دخول أصحاب المعاشات بجميع الشرائح المستحقة للمعاشات، وعددها 14 شريحة.

ووجَّه الرئيس السيسي، بـ زيادة المعاشات بنسبة 15% من أساسي القيمة المالية للمعاش المستحق، كنوع من أنواع إجراءات الحماية الاجتماعية توفرها الدولة لجميع المواطنين.

احسب المعاش بعد الزيادة

وفي التقرير التالي، نقدم خدمة احسب المعاش بعد الزيادة 15% التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأكثر من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات، وفقا للجدول التالي:

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها) .

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه) .

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها) .

- الشريحة السادسة : 2600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 2990 جنيها) .

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 3335 جنيها) .

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 3680 جنيها).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها) .

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها) .

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها).

- الشريحة الثانية عشرة : 4400 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها).

- الشريحة الثالثة عشرة : 4700 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة : 10080جنيها سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها).

احسب المعاش بعد الزيادة.. الحد الأدنى 1495 جنيها

ومن المقرر أن يتقاضى أصحاب المعاشات المستحقون، معاشاتهم بالزيادة الجديدة، مع معاشات شهر مارس المقبل، وفقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة القرارات التي وجه بها اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، كإجراءات حماية اجتماعية للمواطنين للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله.