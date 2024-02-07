شملت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي سيتم تطبيقها بدءا من شهر مارس المقبل، زيادة المعاشات 2024، وتقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حساب المعاش والجدول الرسمي لزيادة المعاش بعد قرار الرئيس زيادة المعاشات 15%.

الجدول الرسمي لزيادة المعاشات 2024.. التطبيق بدءا من مارس المقبل احسب معاشك

ووفقا لقرار الرئيس السيسي اليوم بزيادة المعاشات 2024، فإن حساب المعاش بعد الزيادة سيكون وفق الجدول الرسمي لزيادة المعاشات 2024، والذي سيتم تطبيقه بدءا من مارس المقبل، سيكون عبارة عن ضرب قيمة المعاش الشهر في 15% ثم جمع الناتج على أصل المعاش ليكون إجمالي المعاش بعد الزيادة هو القيمة السمتحقة بدءا من مارس، ويشمل الجدول على التالي:

التطبيق أول مارس 2024

- من يتقاضى مبلغ 1200 جنيها سيصبح المعاش 1380 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيها سيصبح المعاش 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيها سيصبح المعاش 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيصبح المعاش 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيصبح المعاش 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيصبح المعاش 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيصبح المعاش 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيصبح المعاش 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيصبح المعاش 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيصبح المعاش 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيصبح المعاش 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيصبح المعاش 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيصبح المعاش 5405 جنيهات.

-من يتقاضى مبلغ 10080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.