طريقة سحرية لإعادة سكين الخلاط حادًا مرة أخرى.. تعرفي عليها

الخلاط من أهم الأجهزة الكهربائية، التي لا غنى عنها في المطبخ، لأنه يسهل على السيدات، العديد من المهام مثل تجهيز العصائر والكيك، وغيرها من الأمور، إلا أن هناك مشكلة كبرى، بعدم قدرة سكين الخلاط، على الطحن بقوة، كما كان في البداية، لذا هناك طريقة يمكن إتباعها، لعودة سكين الخلاط إلى قوته من جديد.

يجب أن يكون سكين الخلاط حادًا بما يكفي، لطحن المواد المختلفة سواء فواكه أو خضراوات، لذا يمكن أن تضع ربة المنزل، بعض مكعبات الثلج، مع إضافة إلى أي مكون آخر، مثل بعض الفواكه المجمدة، والطحن جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وبعدها يتم غسل الخلاط، وعند استعماله مرة أخرى، ستلاحظ ربة المنزل حدة السكينة مرة أخرى، بحسب موقع «Bright Side».

طريقة لتنظيف الخلاط من الدهون والشوائب

هناك طريقة يمكن اللجوء إليها، لتنظيف الخلاط من الدهون والشوائب الصعبة، إذ يجب على ربة المنزل فصل الخلاط عن التيار الكهربائي، بسحب الفيشة بعيدًا عن «الكبس»، ثم وضع خليط، من البيكنج صودا أو بيكربوناتو الصوديوم، مع القليل من سائل غسيل الأطباق والمياه الدافئة.

خليط لإزالة أصعب الدهون

أما الخطوة الثانية هي استخدام ربة المنزل، لقطعة من السلك، أو الليفة الخاصة بالمواعين، وإضافة جزء من خليط البيكنج صودا، فرك الدهون الموجودة في الخلاط، ثم شطفها بالماء، وتكرار هذه العملية عدة مرات، حتى يعود الخلاط نظيفًا خاليًا من أي دهون أو شوائب.

إزالة أي شوائب موجودة في الخلاط

بعد غسيل الخلاط يمكن استخدام قطعة قماش جافة، ومسح الخلاط مرة أخرى، للتأكد من عدم وجود أي شوائب.