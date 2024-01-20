فواكه تحميك من ارتفاع الضغط والكولسترول.. احذر هذا الخطأ

دور كبير تلعبه بعض الفواكه في الحفاظ على النسب الطبيعية لمعدل ضغط الدم والكولسترول، ويعد ارتفاع الضغط والكولسترول من المشاكل الصحية التي لا يجب إعفالها أو التهاون في علاجها؛ كونها قد تقود للإصابة بأمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية، ويمكن الإشارة إلى فواكه تحميك من ارتفاع الضغط والكولسترول.

فواكه تحميك من ارتفاع الضغط والكولسترول

واستعرض الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، عدة فواكه تحميك من ارتفاع الضغط والكولسترول، يجب الحرص على تناولها باستمرار لتجنب ارتفاع الضغط والكولسترول، منها التفاح والجوافة والرمان والكيوي والتين والبرتقال.

وتحدث الحوفي عن فواكه تحميك من ارتفاع الضغط والكولسترول، وقال إن الفواكه السابق ذكرها تحمي من ارتفاع الضغط والكولسترول لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تُقلل امتصاص الدهون والكولسترول في الجسم، فتمنع تراكم الترسبات على الأوعية الدموية التي تُسبب ضيقها، وحدوث ارتفاع في ضغط الدم ينتج عنه الإصابة بمشاكل وأمراض صحية خطيرة في القلب مثل الجلطات وضييق الشرايين.

عدم تحويل الفاكهة إلى عصير

ولتحقيق أكبر استفادة من هذه الفواكه في الحماية من ارتفاع الضغط والكولسترول، نصح «الحوفي» بتناولها كفاكهة وليس كعصير؛ لافتًا إلى أن تحويلها إلى عصير يُفقِدها نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تحمي من ارتفاع الضغط والكولسترول وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وإلى جانب الألياف الطبيعية، تحتوي فواكه التفاح والجوافة والرمان والكيوي والتين والبرتقال على كمية كبيرة من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم، أهمها فيتامين «C» الذي يدعم صحة الجسم بشكل عام، ويدعم جهاز المناعة وبالتالي تزيد قدرة الجسم في التصدي للفيروسات المختلفة والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم

وفي إطار حرصها على صحة المواطنين، قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق، من خلال تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية، عدة نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وجاءت على النحو التالي:

- ضرورة خفض التوتر.

- الحرص على الحصول على قسط كاف من النوم.

- اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك.

- تقليل كمية الملح «الصوديوم».

- الحفاظ على قياس الضغط بشكل منتظم.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

كما أشارت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها الشخص، في حال ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وجاءت على النحو التالي:

- الإصابة بالنوبات القلبية.

- الفشل الكلوي.

- السكتات الدماغية.

- فقدان البصر.

- بعض المضاعفات الأخرى.