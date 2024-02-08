عمر كمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «قصف جبهة»

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد طرح أغنيته الجديدة «قصف جبهة».

ونشرت عمر كمال البرومو الدعائي للأغنية معلقا: أغنية قصف جبهة يوم الجمعة الساعة 6 على اليوتيوب.

أغنية أخوك يشرف بلد

طرح الفنان عمر كمال، مؤخرا اغنية أخوك يشرف بلد بمشاركة محمود الليثي والذي روج للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بطرح البرومو الدعائي للدويتو الغنائي «أخوك يشرف بلد»، كما حقق الدويتو مشاهدات عالية على اليوتيوب ونال إشادات الجمهور.