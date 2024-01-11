رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مؤلف أغنية «بنت الجيران»: مش هشتغل مع عمر كمال وحسن شاكوش تاني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:49 م | الخميس 11 يناير 2024
عمر كمال وحسن شاكوش

عمر كمال وحسن شاكوش

كشف الشاعر مصطفى حدوتة، تفاصيل تعاونه مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، في عدة أعمال غنائية، وكان أبرزها «بنت الجيران»، التى تخطت 600 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

مصطفى حدوتة يقرر عدم التعاون مع مطربي المهرجانات مرة أخرى

وقال حدوتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بتحقيق أغنية بنت الجيران أكثر من 600 مليون مشاهدة، ولكنه قرر عدم التعاون مع عمر كمال وحسن شاكوش مرة أخرى، دون الكشف عن تفاصيل الخلاف بينهم.

وأضاف أنه توجد أغنية تعاون فيها مع حسن شاكوش، منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تطرح حتى الآن، وتعتبر هذه الأغنية آخر تعاون معه.

تفاصيل أغنية بنت الجيران

وكانت أغنية «بنت الجيران»، طرحت منذ أكثر 4 سنوات، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا حينها.

 

اقرأ المزيد:

عمر كمال يقف بسيارته أمام لجنة في العجوزة ويغني «مصر أم الدنيا»

عمر كمال يعلن تأجيل طرح دويتو «أخوك يشرف» مع محمود الليثي

عمر كمال يعلن طرح دويتو «أخوك يشرف بلد» غدا بعد تعديل مقاطعها

عمر كمال بعد ساعات من طرح أغنية «أخوك يشرف بلد»: «تريند رقم واحد»

عاجل.. ثنائي الأهلي يهدد بفشل صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. أول رد من الأهلي على فشل صفقة عمر كمال عبدالواحد
بقلم أحمد عبد الرحمن