مؤلف أغنية «بنت الجيران»: مش هشتغل مع عمر كمال وحسن شاكوش تاني

كشف الشاعر مصطفى حدوتة، تفاصيل تعاونه مع مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، في عدة أعمال غنائية، وكان أبرزها «بنت الجيران»، التى تخطت 600 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

مصطفى حدوتة يقرر عدم التعاون مع مطربي المهرجانات مرة أخرى

وقال حدوتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بتحقيق أغنية بنت الجيران أكثر من 600 مليون مشاهدة، ولكنه قرر عدم التعاون مع عمر كمال وحسن شاكوش مرة أخرى، دون الكشف عن تفاصيل الخلاف بينهم.

وأضاف أنه توجد أغنية تعاون فيها مع حسن شاكوش، منذ أكثر من ثلاث سنوات، لم تطرح حتى الآن، وتعتبر هذه الأغنية آخر تعاون معه.

تفاصيل أغنية بنت الجيران

وكانت أغنية «بنت الجيران»، طرحت منذ أكثر 4 سنوات، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا حينها.