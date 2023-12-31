عاجل.. ثنائي الأهلي يهدد بفشل صفقة عمر كمال عبدالواحد

يترقب مسؤولو نادي مودرن فيوتشر، رد النادي الأهلي، حول مصير صفقة عمر كمال عبدالواحد، لغلق الملف بشكل نهائي وتحديد صفقات الفريق بالميركاتو الشتوي.

واتفق مسؤولو نادي مودرن فيوتشر مع الأهلي، على الحصول على خدمات أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بجانب لاعبين من فرق الشباب، وذلك مقابل حصول الأهلي على خدمات عمر كمال عبدالواحد في يناير 2024.

ماذا لو رفض أحمد عبدالقادر وصلاح محسن الانتقال إلى فيوتشر؟

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» عن مصير صفقة عمر كمال عبدالواحد حال رفض صلاح محسن وأحمد عبدالقادر الانتقال إلى فيوتشر.

وأوضح المصدر: «عمر كمال عبدالواحد أهلاوي لمدة 4 سنوات واللاعب اتفق مع الأهلي على كافة التفاصيل، ولو رفض صلاح محسن وأحمد عبدالقادر الانتقال إلى فيوتشر فلن تُجمد صفقة عمر كمال ، وإنما سيكون هناك حلولا أخرى سواء بتوفير لاعبين أخرين أو دفع مقابل مادي».

وأضاف: «فيوتشر لا يرغب في الحصول على مقابل مادي من صفقة عمر كمال ويرغب في ضم لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال عبدالواحد».

وأتم: «عمر كمال وقع على عقود الأهلي ولكن الإعلان سيكون بعد حسم مصير اللاعبين المنتقلين من القلعة الحمراء إلى فيوتشر».