5 مليار شخص مهددون بالحرمان من ماء الشرب النظيفة بحلول 2050.. ماذا سيحدث؟

كارثية إنسانية كبرى، أطلق العلماء تحذيراتهم منها بحلول عام 2050، بعد دراسة صادمة، كشفت عن أن 5 مليار شخص مهددون بالحرمان من ماء الشرب النظيفة.

يحذر الباحثون الذين يتتبعون انتشار سموم المجاري المائية من أن تلوث النيتروجين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الندرة التي تلوح في الأفق.

تلوث المياه يهدد 5 مليار شخص حول العالم

حذرت دراسة تتبعت انتشار التلوث السام في المجاري المائية من أن عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة قد يقفز بمقدار ثلاثة مليارات بحلول عام 2050.

ووفقا للبنك الدولي، فإن نحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على المياه النظيفة، لكن دراسة حديثة نُشرت في « Nature Communications»، خلال هذا الأسبوع، تشير إلى أن الأرقام قد تتضاعف خلال السنوات الـ 26 المقبلة، ويرجع ذلك إلى تلوث النيتروجين.

وقالت الدراسة: «تؤكد نتائجنا الحاجة الملحة لمعالجة نوعية المياه في سياسات إدارة المياه المستقبلية»، مضيفة أن أوروبا الوسطى وأفريقيا وجنوب الصين وأمريكا الشمالية ستكون الأكثر تضررا.

الدراسة، التي أجراها باحثون في ألمانيا وهولندا بيانات حول ندرة المياه ومستويات التلوث، لتوقع ندرة المياه النظيفة على مدى العقود المقبلة.

ووجدوا أن عدد أحواض الأنهار الفرعية ذات مستويات عالية من التلوث قد يرتفع من حوالي 2500 إلى أكثر من 3000 بحلول عام 2050.

وتعادل هذه القفزة 40 مليون كيلومتر مربع إضافية من منطقة مستجمعات المياه، وسوف تؤثر على نحو ثلاثة مليارات شخص.

وعلى الرغم من وجود العديد من النقاط الساخنة، فإن التلوث الشديد سيؤدي إلى تفاقم نقص المياه النظيفة بشكل كبير في أفريقيا.

وحذر الباحثون من أن النيتروجين مسؤول عما يقرب من 90% من التلوث في إمدادات المياه في جميع أنحاء العالم.

ماذا سيحدث بحلول عام 2050؟

وباعتباره عنصرًا حاسمًا في نمو النباتات، يتم تضمينه في معظم الأسمدة لتعزيز الإنتاج - إلا أن الإفراط في استخدامه يمثل مشكلة كبيرة للناس والبيئة.

وقال وانج مينجرو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن تلوث النيتروجين يمكن أن يؤدي إلى تكاثر الطحالب الضارة في المياه السطحية، والتي تنتج السموم التي تلوث مياه الشرب وتسبب مشاكل صحية للإنسان، مثل تلف الكبد والإسهال والمشاكل العصبية، بحسب جريدة جنوب الصين الصباحية.

سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية المياه النظيفة التي يمكن توفيرها بأمان للطبيعة والبشر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات ندرة المياه، هكذا اختتم الطبيب.