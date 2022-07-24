تقرير البيئة العالمي: المرأة هي الأكثر تضررًا من تلوث المياه ونقص الإمدادات

أشار التقرير السادس لحالة البيئة العالمية الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى أن المرأة هي الأكثر تضررًا من تلوث المياه ونقص إمدادات المياه النظيفة، حيث تقضي السيدات في 25 دولة 17 مليون ساعة يوميًا لجمع المياه في بلدان جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من تمكن 1.5 مليار شخص من الاستفادة من خدمات مياه الشرب الأساسية على مدار فترة 15 عامًا مضت من عام 2000 إلى عام 2015.

تأثير العواصف والفيضانات

وأكد التقرير تضرر أعداد متزايدة من الناس من العواصف والفيضانات الشديدة، وسيؤثر الذوبان المتزايد للجليد والكتل الثلجية المتراكمة نتيجة الاحترار العالمي على توافر المياه الإقليمية والموسمية، ولا سيما في أنهار آسيا وأمريكا اللاتينية التي توفر المياه لنحو 70% من سكان العالم، وتسهم التغيرات في دورة المياه العالمية، بما في ذلك الأحداث المناخية البالغة الشدة في المشاكل المتعلقة بكمية المياه ونوعيتها، ويتوزع أثرها بشكل متباين في جميع أنحاء العالم.

%70 من المياه العذبة تستخدم في الزراعة

وعلى الصعيد العالمي، تستخدم الزراعة في المتوسط 70% من كل المياه العذبة المستخرجة من مصادرها، وترتفع هذه النسبة إلى 90% في العديد من البلدان الفقيرة، ويحتم التنافس على المزيد من المياه بين المدن والصناعة تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وفي الوقت نفسه إنتاج مزيد من الغذاء واستخدام مدخلات أقل عددًا وضررًا، ويستنفد الكثير من مستودعات المياه الجوفية بسرعة بسبب الإفراط في استخراجها لأغراض الري ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية والتعدينية.