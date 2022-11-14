«بحوث الصحراء»: وفاة ملايين الأطفال حول العالم نتيجة تلوث المياه

قال الدكتور عبد الباسط العقيلي استشاري الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء، إنّ العديد من شعوب العالم تعاني من نقص المياه، لافتا إلى وفاة ملايين الأطفال حول العالم نتيجة تلوث المياه.

وأوضح العقيلي في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، إلى أن مواجهة نقص المياه يتم من خلال الوعي والعلم، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه سواء بالاستخدام الشخصي أو بنظم الري والصناعات.

قضية المياه على رأس أي فعاليات بيئية

وأوضح أن قضية المياه من الضروري أن تأتي على رأس أي فعاليات تخص البيئة على مستوى العالم، كون المياه هي أساس الحياة على كوكب الأرض ولا يمكن اعتبارها ملف من مجموعة ملفات بل هي أولى الملفات، مؤكدًا خطورة مشكلة المياه، حيث أن 97.5% من المياه الموجودة في العالم مياه مالحة، ولا يتبقى من المياه العذبة سوى 2.5% فقط من المياه المتوفرة على سطح الأرض بينها 2% مياه متجمدة.

2 مليار فرد على مستوى العالم يحصلون على المياه بصعوبة

وأضاف أن 120 مليون إنسان على وجه الأرض يعاني من نقص المياه، و2 مليار شخص يحصلون على المياه بصعوبة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام معرضة للزيادة بسبب السلوكيات البشرية الخاطئة التي ينتج عنها مزيد من التغيرات المناخية وعدم الترشيد في استهلاك المياه.